- Marți, 20 iunie, intre orele 8-19, pe Bulevardul Cetații se vor executa doua conectari de conducte. Lucrarile fac parte din proiectul ”Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timișoara, Traseul 4 – Bulevardul Cetații”, iar pe durata lor se va opri furnizarea…

- Zilele viitoare se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați din județul Timiș. Ca urmare, in perioada 12-16 iunie, zilnic intre orele 9-15 se va intrerupe furnizarea apei in Izvin și Giarmata Vii, iar marți, 13 iunie, intre orele 8-14 se va opri apa in Belinț…

- Reabilitarea caii ferate dintre Timișoara și Reșița va duce la creșterea vitezei de circulație a trenurilor, dar numai pana la 120 de kilometri la ora pentru garniturile cu pasageri, respectiv 80 la ora pentru marfare, arata studiul de fezabilitate efectuat de compania Metroul SA. Acesta a fost aprobat…

- Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații desfașurate de Aquatim in cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție. Joi, 11 mai, intre orele 9-14 se va efectua spalarea rezervoarelor de inmagazinare din Jimbolia. Pe durata…

- Joi, 6 aprilie, intre orele 8-16, la intersecția bulevardului Cetații cu strazile Amforei și Iancu Flondor se vor executa conectari de conducte. Lucrarile fac parte din proiectul ”Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timișoara, Traseul 4 – bulevardul Cetații”,…

- Marți, 28 martie, intre orele 8-22, la intersecția Bulevardului Cetații cu Calea Torontalului se va executa cuplarea conductei noi DN 800. Lucrarile fac parte din proiectul ”Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timișoara, Traseul 4 – bulevardul Cetații”, iar…

- Aquatim anunța intreruperea apei in Timișoara și in mai multe localitați din Timiș pentru zilele de miercuri și joi. Miercuri, 29 martie, intre orele 8-15, in Buziaș se va intrerupe furnizarea apei pe strazile Avram Iancu, Florilor și Campului pentru lucrari la rețeaua de distribuție. In zilele urmatoare…