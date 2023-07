Se fac recrutări în armată! Câte posturi sunt disponibile și în ce locuri din țară Cei care vor sa se inroleze in armata o vor putea face. Se fac recrutari, iar de mii de persoane pot ajunge sa lucreze la MApN. Armata Romana a inceput pe data de 28 iulie o ampla campanie de recrutare a rezerviștilor voluntari pentru barbații cu varste sub 55 de ani. MApN cauta 2.000 de soldați pentru a ocupa posturile vacante din mai multe unitați militare din țara. Ce avantaje au cei care se inroleaza in armata și cat de tentante sunt noile funcții? Reprezentanții MApN spun ca unul dintre avantajele rezerviștilor militari este acela ca au posibilitatea de a-și continua cariera in viața civila.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

