Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului Mihai Constantin a anuntat ca Executivul a aprobat, in sedinta de joi, o hotarare care asigura cadrul legislativ pentru extinderea programului „Masa sanatoasa” la 1.000 de unitati de invatamant, in acest an.„A fost aprobata o hotarare de Guvern privind extinderea…

- Guvernul a luat decizia de a dubla premiile pentru sportivii romani calificați la Jocurile Olimpice de la Paris, conform anunțului facut vineri de catre purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. Dupa ședința de guvern, purtatorul de cuvant al Guvernului a dezvaluit ca, avand in vedere…

- Mihai Dodu a fost schimbat din functia de sef al Secretariatului de stat pentru problemele revolutionarilor, dupa ce Corpul de control al prim-ministrului a descoperit abateri la legea protectiei datelor cu caracter personal, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin."Controlul…

- Anul viitor, romanii vor beneficia de trei minivacante, in condițiile in care 2 mai, 16 august si 27 decembrie 2024 vor fi zile libere pentru bugetari. Acestea urmeaza sa fie recuperate prin prelungirea programului de lucru. Decizia a fost luata in ședința de Guvern de joi. „Mai am si o veste care cred…

- Ședința de astazi a Guvernului s-a incheiat cu o veste buna pentru pensionari. Programul de compensare cu 90% a medicamentelor se extinde , de la 1 ianuarie, pana la pensionarii cu venituri de 1.830 de lei pe luna, fața de 1.608 lei/ luna, cat este in prezent. Dupa cum se știe, o buna parte dintre veniturile…

- Guvernul aloca 36.000 de lei pentru familiile afectate de recenta tragedie de la Odorheiul Secuiesc, anunța purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin. „Este puținul pe care il poate face Guvernul in regim de urgența in urma acelei tragedii”, ad

- Ministerul Educației a depus un proiect de Hotarare de Guvern pentru a solicita suplimentarea bugetului alocat pentru anul 2023, avand ca scop acoperirea necesitaților financiare pentru drepturile elevilor cu cerințe educaționale speciale in județul Hunedoara. Suma solicitata este de 368 de mii de…

- Fondul arhivistic apartinand Departamentului Securitatii Statului dinainte de Revoluție si aflat in gestiunea Ministerului Apararii Nationale va fi predat Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, dupa ce informatiile clasificate vor fi scoase de sub incidenta legii.„Imi face o placere…