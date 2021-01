Stiri pe aceeasi tema

- O decizie privind modul in care vor fi desfașurate cursurile școlare dupa 8 februarie ar putea fi comunicata azi, 14 ianuarie. Articolul Se deschid sau nu școlile? Decizia va fi luata in aceasta dupa masa apare prima data in Someșeanul.ro .

- Brașov: Salvamont face apel la turiști sa nu intre pe partiile periculoase Foto: Adriana Tudose - RRA Serviciul Public de Salvamont Brașov, face apel la turiști sa nu mai intre pe pârtiile din partea inferioara a Masivului Postavarul, care sunt închise.…

- Jandarmii brașoveni au depistat, azi, in jurul pranzului, o femeie care nu purta masca de protecție, in zona telecabinei Capra Neagra, din Poiana Brașov. Mai mult, in urma verificarilor efectuate s-a descoperit ca persoana in cauza trebuia sa se afle in carantina, in municipiul Vaslui, ca urmare a revenirii…

- Zece persoane au avut nevoie de ajutorul salavamontiștilor brașoveni, iar una dintre ele a avut nevoie de intervenția paramedicilor. Salvamontiștii brașoveni au intervenit, miercuri, in noua cazuri in care amatorii de sporturi de iarna au suferit diverse accidentari pe partiile de schi și saniuș din…

- Primaria Brasov anunta ca din cauza temperaturilor pozitive și a lipsei ninsorii se afla in imposibilitatea deschide intregului domeniu schiabil din Poiana Brasov. Acum pot fi utilizate doar patru partii, zona superioara a partiilor Lupului și Drumul Roșu, cu ieșire spre stația telescaunului Ruia, precum…

- Avionul catre Laponia este rezervat in proportie de 75-, la fel si sejurul de Revelion catre Mexic, de exemplu. Iar pentru iubitorii de schi, o surpriza vine din Turcia, o tara ramasa deocamdata fara restrictii. La aproximativ 200 de kilometri de Istanbul se afla Uludag, o statiune de schi aflata la…

- Astazi, la ora 15.00, organizația Mureș a Partidului Social Democrat va depune, la Biroul Electoral Județean, listele cu candidați la Senat și Camera Deputaților pentru alegerile din 6 decembrie. Purtatorul de cuvant al PSD Mureș, Dragoș Bardoși, precizeaza ca partidul mizeaza, ca și la ultimele alegeri…