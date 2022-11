Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea Declic a organizat, miercuri, o acțiune de protest in Piața Victoriei, chiar in timpul ședinței de Guvern pe tema salariului minim european. Organizatorii manifestației au adus in fața Guvernului doua mese, una a politicienilor care este plina de mancare și una a omului de rand pe care au…

- ”Stiti foarte bine ca o treime dintre romani sunt platiti cu salariul minim pe economie. Acest luycru e un pic diferit fata de tarile mai dezvoltate din Europa, nu este atat de mare acest procentaj, sunt 1,5 sau 1,7 milioane de romani platiti cu salariul minim pe economie. In Germania de trei ori s-a…

- Impozitarea contractelor part-time la nivelul salariului minim pe economie va genera incetarea unui numar semnificativ de contracte de munca cu timp partial, ce va conduce implicit la cresterea ratei somajului, considera consultantii unei companii de profil, informeaza AGERPRES . Potrivit sursei citate,…

- La foarte scurt timp dupa ce Vasile Dincu și-a anunțat public demisia din fruntea Ministerului Apararii Naționale (MApN), președintele Camerei Deputaților și, totodata, liderul PSD a transmis o prima reacție. Un mesaj scurt, din care reiese ca Marcel Ciolacu a vorbit deja cu șeful Guvernului, Nicolae…

- Președintele USR, Catalin Drula, a facut un apel la „decența” catre „adevarații lideri ai coaliției”, președintele Iohannis și liderul PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, dupa scandalul de plagiat al ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, care „afecteaza imaginea și credibilitatea Guvernului…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca „e rusinos” ce s-a intamplat la Scoala de vara a Tineretului National Liberal, unde tinerii liberali au adus injurii social-democratilor, adaugand ca acest incident i-a lasat „un gust mai mult decat amar”, dar „in acest moment, cea mai buna varianta este…

- Necesitatea consolidarii dialogului social in contextul procesului de integrare europeana a Republicii Moldova, dar și de continuare a colaborarii Guvernului cu reprezentanții Sindicatelor și Patronatelor a fost exprimata in cadrul unei intrevederi dintre prim-ministra Natalia Gavrilița și reprezentanții…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca salariul minim trebuie majorat la 3.000 lei avand in vedere numarul mare al romanilor din sistemul privat care au aceste venituri. Ciolacu a explicat ca va merge cu aceasta propunere, dar si cu cea de majorare a pensiilor cu 10% in sedinta coalitiei…