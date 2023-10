Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de la Kremlin subliniaza ca lipsa unei solutii cu doua state a condus la actuala ”explozie de violenta” in conflictul israeliano-palestinian. ”Israelul, asa cum stim, a fost creat, insa Palestina, ca stat independent si suveran, nu a fost creata niciodata. Acest lucru nu s-a intamplat”, a subliniat…

- Razboi in Ucraina, ziua 581: Un videoclip lansat de Rusia, marți, pare sa il arate pe comandantul Flotei de la Marea Neagra in viața, la doar cateva zile dupa ce Ucraina a susținut ca a fost ucis intr-un atac asupra Crimeei.

- Oficialii ucraineni spun ca intaririle substantiale primite de rusi au transformat frontul nordic din zona Kupiansk, in regiunea estica Harkov, in "epicentrul" ostilitatilor, dar dau asigurari ca apararea ucraineana rezista, desi autoritatile au ordonat evacuarea civililor, relateaza CNN, potrivit news.ro.Ruslan…

- O bomba aeriana ghidata de Rusia a lovit un centru de transfuzii sanguine din nord-estul Ucrainei, provocand moartea mai multor persoane si ranirea altora, a afirmat presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit BBC, citat de news.ro.Volodimir Zelenski a declarat ca salvatorii incercau sa stinga…

- Un oficial ucrainean de rang inalt a raportat duminica lupte grele in nord-estul tarii, fortele Kievului mentinandu-si liniile si obtinand castiguri in unele zone. De asemenea, un atac ucrainean cu drona a vizat in cursul noptii o sectie de politie din regiunea rusa Briansk, de la granita cu Ucraina,…

- In timp ce fortele rusesti sunt in defensiva in sudul Ucrainei, in fata contraofensivei Kievului, in alte parti ale liniei frontului, mai ales in est, au adoptat o postura mai ofensiva, potrivit actualizarilor furnizate de armata de la Kiev, liderii regionali si bloggerii militari rusi, relateaza CNN,…

- In iulie, Rusia și-a intensificat eforturile de a ataca Odesa! Comparativ cu perioadele de relativa pauza din timpul razboiului de aproape 17 luni. Orașul sudic a fost mult timp legatura Ucrainei cu economia globala și gazduiește cele mai aglomerate porturi ale sala.Dupa Moscova a rupt „acordul privind…

- Armata rusa folosește un amestec de trupe de elita cu unitați formate din foști deținuți, in cadrul noilor acțiuni ofensive declanșate in estul Ucrainei, in regiunea Kupiansk (situata intre regiunile Harkov și Luhansk). Deși ministerul rus al Apararii a anunțat ca trupele ruse au obținut caștiguri teritoriale…