Pompierii chemati in Zona Marvimex din Constanta. Motivul solicitarii in miez de noapte

In aceasta noapte, in jurul orei 01.30, pompierii militari de la ISU Dobrogea Constanta au fost chemati sa gestioneze o situatie de urgenta in municipiul resedinta de judet. Apelantul a anuntat ca pe Aleea Solidaritatii, in Zona… [citeste mai departe]