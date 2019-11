Stiri pe aceeasi tema

- Toate programele de sprijin aflate in derulare, care sunt deja bugetate, vor fi continuate si anul viitor, a declarat, la Izbiceni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, care a mentionat ca vineri, prin hotarare de guvern, au fost suplimentate cu 12 milioane de euro fondurile pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste astazi cu patru ministri din cabinetul Orban. Este vorba despre Florin Citu, Lucian Bode, Adrian Oros si Virgil Popescu, conform unor surse guvernamentale citate de Antena 3. Analistul Bogdan Chirieac a declarat ca seful statului va fi un presedinte schimbat…

- Marți, 5 noiembrie 2019, noul ministru al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a semnat deschideri bugetare in suma de 2.207.228.709 lei, pentru asigurarea continuitații plaților catre fermieri și pentru a reduce timpul de așteptare din momentul autorizarii la plata și pana in momentul incasarii…

- Conform unui comunicat al APIA, din aceasta suma, 1,030 miliarde euro sunt pentru Campania 2019, cu surse de finantare din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) + cofinantare de la Bugetul National (BN), pentru un numar de 640.858 fermieri,…

- Partidul National Liberal a anuntat in aceasta saptamana programul de guvernare si echipa de ministri propusa de catre Guvernul Orban. Romania are nevoie de un nou guvern, de o echipa serioasa, pregatita sa lupte pentru bunastarea fiecarui cetatean, pentru implementarea proiectelor care vizeaza dezvoltarea…

- Romania isi va pastra primul loc in Uniunea Europeana si in acest an la productiile de porumb si floarea soarelui, in conditiile in care suprafetele insamantate au fost mai mari decat in 2018, sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, informeaza Agerpres. "In privinta culturilor…