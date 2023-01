Vești bune pentru romani. Guvernul este alaturi de cei vulnerabili și vine cu noi sume de bani. Premierul Nicolae Ciuca a dat toate detaliile in urma cu puțin timp. Acesta susține ca politica Guvernului este de a ajuta categoriile vulnerabile intr-o perioada dificila. In același timp, șeful Executivului mai arata și ca in acest an, peste 2,4 de romani vor primi un voucher de 250 pentru alimente, la fiecare doua luni. ”In contexte economice dificile, este datoria noastra sa ajutam categoriile vulnerabile. Am facut-o in 2022 și vom continua și anul acesta. Am identificat modalitați prin care acest…