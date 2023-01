Se dau 570 de lei pe lună! Cine sunt românii care pot beneficia de această sumă Tichetele de creșa pot fi acordate salariaților, pentru diverse cheltuieli ce țin de ingrijirea copilului, și se acorda lunar, in baza unei documentații stabilite prin lege și detaliate la nivel de angajator, nesupuse contribuțiilor sociale obligatorii. Conform Ordinului Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMSS) 1.306/2022, din octombrie 2022 și pana in martie 2023, valoarea unui […] The post Se dau 570 de lei pe luna! Cine sunt romanii care pot beneficia de aceasta suma first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Care sunt romanii care pot beneficia lunar de voucherele pentru creșa: Cat valoreaza un astfel de tichet Care sunt romanii care pot beneficia lunar de voucherele pentru creșa: Cat valoreaza un astfel de tichet Tichetele de creșa pot fi acordate salariaților, pentru diverse cheltuieli ce țin de ingrijirea…

- Tichetele de creșa pot fi acordate de angajator slariaților pentru diverse cheltuieli ce țin de ingrijirea copilului. Acestea se acorda lunar, in baza unei documentații stabilite prin lege și detaliate la nivel de angajator, nesupuse contribuțiilor sociale obligatorii. Potrivit Ordinului MMSS 1.306/2022,…

- Tichetele de creșa pot fi acordate de angajator salariaților care sunt parinți și iși duc copiii la creșa ori ii lasa in grija unor bone care lucreaza autorizat. Ce valoare au in prezent?

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a aprobat in luna decembrie cardul de energie, iar romanii vor beneficia de primii bani luna viitoare. Cu toate acestea, nu toți romanii știu cum se utilizeaza, mai ales ca vor avea nevoie de o adeverința de la asociația de proprietari, pentru a-și putea…

- De la 1 ianuarie 2023, romanii neasigurați vor beneficia de mai multe consultatii gratuite la medicii de familie Persoanele neasigurate vor beneficia, de la 1 ianuarie 2023, de mai multe consultatii gratuite la medicii de familie. Cei suspectati de boli contagioase vor face gratis si unele investigatii.…

- Un proiect de lege adoptat miercuri in Senat prevede creșeterea duratei concediului de acomodare de care pot beneficia persoanele care adopta copii. Acesta ar putea crește la doi ani de la maximum un an, cat este in prezent. Proiectul a fost initiat de parlamentari PNL și este sustinut de USR si minoritati.…

- In baza unei modificari a Codului Muncii, romanii ar putea beneficia de noi zile libere, chiar și platite, din 2023. Legea 283/2022 a modificat Codul Muncii din 22 Octombrie și a adus mai multe beneficii pentru romani Potrivit Legii 283/2022 care a modificat Codul Muncii din luna Octombrie a anului…

- Patruzeci de mii de familii defavorizate din Republica Moldova vor beneficia de un ajutor suplimentar, oferit de Agentiile Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) care activeaza in tara noastra. Despre acest lucru a fost anuntat astazi in cadrul unei conferinte de presa, sustinuta de ministrul Muncii si…