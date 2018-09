Vara asta voiam sa zugravesc apartamentul. Sunt cațiva ani buni de la ultima zugraveala, iar situația o cere. Pentru cele doua camere, un zugrav mi-a cerut 2000 de lei doar manopera. Cu mențiunea ca ma mai costa materialele și cele 4-5 zile de deranj in casa. Plus curațenia de dupa. "Plus consumul", a adaugat el, facand gestul imaginar al sticlei duse la gura. O firma care s-a angajat sa imi zugraveasca apartamentul in 24 de ore, a estimat inițial costul total la 3.000 de lei, dupa care a urcat a doua zi la 4.000 de lei pentru cele doua camere. Fac parte din cele 72% dintre familiile care au cel…