- Niciuna dintre Statiile de Supraveghere a Radioactivitatii Mediului nu indica depasiri ale radioactivitatii in Romania, pe fondul conflictului din Ucraina, anunța presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. La nivelul UE exista un sistem comun de avertizare in timp real, la care sunt…

- Romania este prima țara in care compania Nova Post a inceput sa ofere servicii de livrare atat in Ucraina cat și in Republica Moldova. Timpul de livrare din Romania in Republica Moldova este de la 3 zile, iar intre Romania și Ucraina este de la 5 zile.

- Vizita pe care Regele Charles al III-lea o va face in Romania are caracter privat, a declarat, pentru Agerpres, ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, adaugand ca monarhul se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis, ca gest de curtoazie.De altfel, a aratat diplomatul, este prima…

- Autoritațile nu au comunicat nici pana acum rezultatele masuratorilor facute de Ucraina pe Canalul Bastroe luna trecuta, dar surse din Minsterul Transporturilor au declarat pentru Libertatea, marți, 16 mai, ca „s-au facut dragaje de adancire pentru a ajunge la 7 metri”, ca sa permita trecerea navelor…