Se construieste o noua baza Salvamont in judet. Vezi unde Se extind serviciile turistice din județul Satu Mare și se inființeaza o noua baza Salvamont la Batarci. In vederea amenajarii acestei noi baze, consilierii județeni au aprobat proiectul de hotarare privind preluarea in domeniul public al Județului Satu Mare a unui teren intravilan in suprafața de 1.280 mp, situat in localitatea Batarci, destinat inființarii unei […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- Lucrari in grafic la prima cladire de spital care se construiește, dupa Revoluție, in municipiul Ramnicu Valcea! Se lucreaza la fundația noii cladiri, pentru realizarea careia se executa lucrari complexe, și speram ca aceasta sa se finalizeze inainte de sarbatori. In ceea ce privește reabilitarea…

- Vești bune pentru șoferii din Maramureș care au drumuri inspre Satu Mare. UAT Județul Satu Mare in parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Vest (ADR Nord-Vest) , beneficiar și lider de parteneriat, are calitatea de Partener 2 in cadrul proiectului ”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare…

- A fost aprobata solutia tehnica pentru un nou nod rutier A2 km 90+100 cu DJ 306 si DN3A la Dragos Voda. Anuntul a fost facut de Ciprian Pandea, senator de Calarasi, pe pagina sa de socializare.

- Cinepa in construcții poate fi utilizata atit ca material de construcție, cit și ca material de izolare termica. Cinepa este o planta universala. O poți minca, cu ea te poți imbraca, poți construi o casa din ea... Miezul interior lemnos din tulpini de cinepa – puzderie - formeaza un material netoxic,…

- In ultimii ani, mai precis in ultimii 10 ani, sectorul constructiilor din Romania, a inregistrat un avans notabil. Iar faptul ca se construieste din ce in ce mai mult si mai ales ca se construieste cu simt...

- IO Star Development Star SRL va ridica un hotel de cinci etaje in Constanta IO Star Development Star SRL a primit raspuns pozitiv de la Primaria Constanta, printr un certificat de urbanism pentru hotelul de cinci etaje, in locul Casei Teleorman, din Satul de Vacanta, din municipiul Constanta. Prin CU…

- Ivan Patzaichin a murit. Gica Hagi și Gica Popescu, doua dintre legendele fotbalului romanesc, i-au transmis un mesaj de ramas-bun „Amiralului”, in ziua in care fostul mare canoist a incetat din viața. „Din pacate, Romania a pierdut astazi una din cele mai mari legende ale sportului, unul din cei mai…

- Daca mai aveam nevoie de inca o dovada ca traim in viitor, iata ca aceasta vine de la Tesla, compania producatoare de mașini electrice din Statele Unite. Tesla Bot (s-or fi chinuit mult sa ajunga la acest nume? ????) va fi un android bazat pe inteligența artificiala, construit pentru a putea executa…