Se confirmă trendul descendent. 6.460 de persoane infectate cu coronavirus, în ultimele 24 de ore Trendul descendent din ultima perioada in privinta numarului de infectari zilnice cu Covid-19 se confirma. In ultimele 24 de ore au fost confirmate cu Sars-Cov-2 alte 6.460 de persoane, fiind efectuate 30.246 de teste. De la ultima raportare, au mai mai decedat 168 de persoane din cauza coronavirusului. Pana astazi, 11 decembrie, pe teritoriul Romaniei, ... The post Se confirma trendul descendent. 6.460 de persoane infectate cu coronavirus, in ultimele 24 de ore appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

