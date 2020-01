Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo si-a amanat o vizita in Ucraina pentru a "urmari situatia" in Irak, unde manifestanti proiranieni Ambasada SUA la Bagdad, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Morgan Ortagus, citata de AFP. Secretarul de stat "trebuie…

- Camera Reprezentantilor l-a invitat pe presedintele SUA, Donald Trump, sa îsi prezinte pe 4 decembrie argumentele de aparare în cadrul anchetei care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii, afirma surse citate de agentia de presa Reuters, preluata de Mediafax.Presedintele…

- O decizie a justitiei americane asteptata luni, referitoare la audierea unui fost consilier de la Casa Alba, Don McGahn, in investigatia pentru demiterea presedintelui Donald Trump, i-ar putea determina pe alti oficiali ai administratiei, intre care fostul consilier pentru securitate nationala John…

- Presedintele SUA, Donald Trump, un politician republican, s-a folosit de functie în interes personal, subminând securitatea nationala, a acuzat vineri Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor si unul dintre liderii Partidului Democrat, informeaza Mediafax citând site-ul…

- Adjunctul Secretarului american pentru Aparare, Laura Cooper, a declarat ca nu a discutat niciodata cu președintele Donald Trump despre sistarea asistenței pentru securitate in Ucraina și ca nu a discutat in mod direct cu acesta in privința situației din Ucraina, relateaza site-ul agenției Reuters,…

- Oficialii ucraineni nu vor depune marturie în Congresul Statelor Unite, în ancheta privind punerea sub acuzare a președintelui american Donald Trump, a informat marți ministrul de Externe din Ucraina, Vadim Pristaiko, potrivit Mediafax, care citeaza Reuters.Acesta a explicat decizia,…

- Rudolph Giuliani, avocatul personal al presedintelui Donald Trump, a primit 500.000 de dolari pentru munca efectuata pentru o companie fondata de un om de afaceri arestat preventiv pentru donatii ilegale facute campaniei electorale a actualului lider de la Casa Alba, relateaza agenția Reuters.Citește…

- Hunter Biden, fiul fostului vicepreședinte american Joe Biden, si-a aparat duminica pentru prima data activitatea in Ucraina și China, dupa criticile președintelui Donald Trump, care la randul sau a implicat Casa Alba intr-o ancheta care ar putea duce la destituirea sa, potrivit Reuters.Citește…