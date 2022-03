Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a cerut deja explicații oficiale și o condamnare a indemnului lansat joi de senatorul republican Lindsey Graham, scrie agenția rusa Tass.Purtatorul de cuvant al Kremlinului Dmitri Peskov a catalogat vineri un apel al unui senator din SUA pentru asasinarea lui Vladimir Putin drept o criza de rusofobie.„Cineva…

- Senatorul republican Lindsey Graham a declarat ca președintele rus Vladimir Putin ar trebui sa fie asasinat de propriul sau popor, sugerand ca aceasta ar fi singura modalitate de a pune capat crizei generate de invazia rusa a Ucrainei, potrivit The Wall Street Journal. Graham a facut afirmația in timpul…

- Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite, compusa din 193 de state membre, s-a reunit, luni, cu privire la criza din Ucraina, înainte de votul de saptamâna aceasta pentru izolarea Rusiei, în urma „agresiunii împotriva Ucrainei”, care are rolul de solicita…

- Donald Trump are incredere in abilitațile lui Vladimir Putin, drept urmare, fostul președinte are doar cuvinte de lauda la adresa acestuia. Fostul presedinte american Donald Trump l-a laudat pe “inteligentul” Vladimir Putin si i-a criticat pe liderii occidentali “atat de prosti” dupa parerea lui, sambata…

- Circa 300 de persoane s-au adunat, joi seara, in fata Ambasadei Ucrainei la Bucuresti. Oamenii iși exprima solidaritatea cu poporul ucrainean, dupa ce Rusia a atacat Ucraina . Cu bannere și steaguri din cartoane in culorile steagului Ucrainei, oamenii au indeamnat la pace: „Fara granite, fara razboi”,…

- Statele Unite au acuzat miercuri Rusia ca este pe cale sa creeze pretexte pentru a putea ataca Ucraina, denuntand in special acuzatiile recente de genocid in teritoriile separatiste ucrainene pro-ruse exprimate recent de presedintele Vladimir Putin, transmite joi AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Ungaria ar dori sa creasca importurile de gaze naturale din Rusia in cadrul unui contract bilateral pe termen lung, a declarat marți prim-ministrul Viktor Orban intr-o vizita la Moscova. La randul sau, Președintele rus, Vladimir Putin a declarat ca Ungaria cumpara gaz la un preț mai mic decat restul…