La finele lui 2022, Netflix va deschide un birou in capitala Poloniei, care va acționa ca un hub regional pentru Europa Centrala și de Est. Astfel, vor fi acoperite operațiunile platformei de streaming din țari precum Polonia, Romania, Republica Ceha, Ungaria, Croația și Ucraina. Compania și-a localizat serviciul in Polonia din 2016, colaborand cu creatorii locali pentru seriale in limba poloneza: The Woods, Rojst ’97 și Sexify, și filme precum Operation Hyacinth, Nobody Sleeps in the Woods Tonight și How I Fell in Love With a Gangster, potrivit B1 TV. Reprezentanții companiei au declarat ca,…