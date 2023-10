Chiar daca mai e ceva timp pana in 2024, an cu mai multe randuri de alegeri, inclusiv locale, incep sa apara semne ca s-a pornit lupta politica in ceea ce privește cursa pentru Primaria Capitalei. Nicușor Dan nu a facut un secret din faptul ca iși dorește un nou mandat in fruntea Primariei Bucureștilor. Iar […] The post Se apropie anul electoral, incep sa apara dezvaluirile. Acuzații ȘOC la adresa lui Nicușor Dan. Andrei Caramitru: „Primarul lasa rețelele de furt din bugetul primariei sa…” first appeared on Ziarul National .