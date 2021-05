Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat joi ca in sedinta de lucru cu premierul Florin Citu, membri ai Guvernului, sefi de institutii si experti s-au stabilit tinte de vaccinare anti-COVID-19, respectiv 5 milioane de persoane vaccinate pana la 1 iunie, 6 milioane - pana la 1 iulie si 7 milioane - pana…

- Autoritațile centrale au comunicat, luni, ca au fost vaccinați cu schema completa (prima doza și rapel) peste doua milioane de romani. „Avem toate conditiile sa ajungem la 5 milioane de persoane vaccinate pana la 1 iunie”, a afirmat recent premierul Florin Cițu, care susține ca revenirea la normalitate…

- Ungaria a atins pragul de 3,5 milioane de persoane vaccinate, astfel ca terasele pot fi redeschise incepand de sambata dimineata, a anuntat prim-ministrul ungar Viktor Orban, in cadrul emisiunii "Buna dimineata, Ungaria!" a postului national Radio Kossuth, conform MTI. Premierul a subliniat…

- Premierul a subliniat ca la mijlocul saptamanii viitoare, miercuri sau joi, ar putea fi atins si pragul de 4 milioane de persoane vaccinate, ceea ce inseamna ca o gama larga de servicii va fi accesibila celor care pot dovedi cu un certificat faptul ca sunt imunizati. Pot fi redeschise teatrele, circul,…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare, considera ca termenul de 1 iunie, avansat de premierul Florin Cițu pentru vaccinarea a 5 milioane de romani, este „cat se poate de realist”. Prim ministrul Florin Cițu a declarat joi, 22 aprilie, ca, daca Romania va avea 5 milioane…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare spune ca obiectivul fixat de premierul Florin Cițu poate fi atins, dar ca „vom vedea in funcție de ritmul de vaccinare din cabinetele medicilor de familie”.Intrebat la Digi24 daca obiectivul stabilit de premierul Florin Cițu, anume ca 10 milioane de persoane…

- Prim-ministrul Florin Cițu a anunțat vineri ca romanii ar putea renunța la purtarea maștii in spații publice in momentul in care se atinge pragul de 10 milioane de persoane imunizate. Intr-o postare publicata pe Facebook, prim-ministrul a anunțat ca pragul de 10 milioane de persoane vaccinate ar putea…

- De la 1 iulie am putea sa nu mai purtam masca de protectie, a anuntat, vineri, premierul Florin Citu. Seful Guvernului vrea ca relaxarea sa inceapa in iunie si din iulie sa ne intoarcem la normalitate, atunci cand vom avea peste 10 milioane de persoane vaccinate. "Vreau de la 1 iunie sa relaxam…