Peste doar cateva ore, angajații de la Dacia urmeaza sa iasa in strada, pentru a-și face auzite mai bine nemulțumirile. Protestul va avea loc la Mioveni. „Joi, 17 noiembrie, membrii Sindicatului Autoturisme Dacia organizeaza un miting de protest. Aproximativ 5 mii de angajați ai Uzinelor Dacia vor ieși in strada”, a transmis inca de lunea […] The post Se anunța protest de amploare! Angajații de la Dacia ies, joi, in strada first appeared on Ziarul National .