Se anunţă o primăvară „fierbinte”: DNA a pus ochii pe „chelnerii” care au servit interesele oculte din pandemie Odata cu aparitia pe piata a dosarului DNA privind achizitia a milioane de doze de vaccinuri in valoare de peste un miliard de euro, incep sa iasa timid la iveala mii de cotcarii financiare derulate in perioada pandemiei de baietii destepti din politica si business. Afacerea cu „apa de ploaie” contra COVID-19 e pistol de apa, pe langa jaful generalizat care a avut loc la scara nationala. Sincer, desi am monitorizat destul de atent achizitiile din pandemie, nu mi-am inchipuit ca nota de plata a furaciunii din acea perioada este de nivelul a miliarde de euro, poate chiar zeci de miliarde de euro.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

