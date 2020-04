Se anunţă măsuri severe: „Carantină chiar de un an” Premierul Scott Morrison a explicat adresandu-se cetatenilor sai ca: „E o chestiune cu care trebuie sa ne obisnuim” intr-un interviu radiofonic la canalul 3AW: „Nu vreau sa fac speculatii privind blocajul impus miscarilor oamenilor, dar acesta ar putea dura si un an”. Intrebat despre scoli premierul Morrison a spus: „Scolile, spre deosebire de activitatile economice ar putea reincepe mai repede”. Aceasta a suscitat ingrijorarea parintilor care se tem de o amplificare a contagierilor. Este in studiu un plan privind reluarea cursurilor scolare: „Nu dorim ca elevii sa ramana acasa un an de zile”.… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

