- Ministrul sanatații, Ioan Mihaila, a declarat duminica, referindu-se la posibilitatea ca fostul ministru Vlad Voiculescu sa fie angajat in Ministerul Sanatații, ca nu are „nimic impotriva” daca aceasta este decizia lui. „Daca Vlad va hotari sa vina sa ajute, nu am nimic impotriva. Dar așteptam sa vedem…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a afirmat ca relatia sa cu premierul Florin Cîtu este una buna pâna în acest moment, transmite News.ro.Ioana Mihaila a participat duminica, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV. Ea a fost întrebata de realizatorul Sebastian Zachmann…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a afirmat ca nu are nimic impotriva in a-l numi pe Vlad Voiculescu consilier in cadrul institutiei pe care o conduce, dar ca decizia ii va apartine fostului ministru. Ioana Mihaila a fost intrebata duminica, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, daca…

- Vlad Voiculescu poate reveni in ministerul din care a fost dat afara de Florin Cițu din postura de consilier onorific al noul ministru al Sanatații, Ioana Mihaila. Noua șefa de la Sanatate a confirmat ca echipa nu o face ea, ci partidul. ”Echipa e in curs de constituire. Nu va fi o…

- Dragos Tudorache, presedintele executiv al PLUS, a declarat marți seara ca, in urma acordului la care au ajuns liderii din coalitia guvernamentala, formatiunea va anunta miercuri dimineața propunerea pentru functia de ministru al Sanatatii. „Ca urmare a intelegerii din aceasta seara, maine vom face…

- ​​Ieșit la declarații alaturi de premier, Ludovic Orban a susținut ca Florin Cîțu a luat „o decizie salutara” când l-a demis pe Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatații, dând USR-PLUS „o șansa sa desemneze un ministru mai bun”. Criza în Coaliție…

- „Nu se pune problema ca Florin Cițu sa plece. Florin Cițu este premierul de care are nevoie Romania, se bucura și de sprijinul PNL. Eu voi propune și un vot de susținere pentru Florin Cițu pentru a se vedea ca suntem in jurul lui. (...) Pe cei de la USR PLUS ii așteptam sa desemneze un nou ministru…

- In februarie Mihaila a venit la minister și in martie s-a dat un ordin de ministru care a obligat explicit spitalele și DSP-urile sa lucreze prioritar pe testarea Covid cu laboratoarele publice de PCR, care uneori erau folosite la capacitate redusa, in timp ce comenzile mergeau la privați. ”De aici…