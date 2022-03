Societatea de Drumuri Municipale a Primariei Timișoara realizeaza o serie de reparații la carosabil, trotuare, dar și amenajeaza locuri de parcare noi in oraș. Echipele SDM au finalizat, in aceste zile, sapaturile, au montat bordurile și au inceput turnarea stratului de fundație pentru construcția a 60 de locuri de parcare noi pe strada Ioachim Miloia, […] Articolul Se amenajeaza 60 de locuri de parcare in zona Calea Șagului din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .