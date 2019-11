Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de fotbal Selena Constanta a inregistrat o noua infrangere in Liga I. Formatia pregatita de Diana Gidu si Niculina Radu a dat piept, pe stadionul SNC, cu echipa bucuresteana Asociatia Fotbal Club Fair-Play. Constantencele nu au putut sa etaleze cel mai bun fotbal si, la finalul celor…

- SCM Politehnica a trait periculos in prima mansa din turul II preliminar al Cupei EHF. Handbalistii alb-violeti au fost condusi la cinci goluri diferenta de elenii de la Olympiakos Pireu. In ciuda absentelor trupa lui Pero Milosevic a reusit pe final sa arata ca merita sa fie cu banii la zi si s-a impus…

- Farul Constanța și Ripensia Timișoara au incheiat etapa a VIII-a a ligii secunde, cu un joc destul de spectaculos, jucat insa pe un gazon rau, al stadionului Gheorghe Hagi din capitala Dobrogei. Gazdele s-au impus in cele din urma meritat cu 1-0, singurul gol fiind marcat in debutul partidei. The post…

- SCM Politehnica ramane fara succes in noul sezon. Handbalistii alb-violeti au fost invinsi azi la scor, 24-32, pe terenul puternicei Potaissa Turda. Singurul alb-violet care s-a ridicat la un nivel bun a fost Marius Sadoveac. Alb-violetii nu au reusit sa aiba deloc initiativa in inima Ardealului. Gazdele…

- Duelul puternic sub cupola salii „Constantin Jude”. Handbaliștii alb-violeți sunt in cautarea primei victorii din acest nou sezon, iar adversarul va fi unul pe masura. Minaur Baia Mare vine cu ambiții mari pe Bega, dupa ce in prima etapa a campionatului a caștigat pe tren propriu contra celor de la…

- Handbalistii alb-violeti pot incepe sezonul 2019-20 cu un nou trofeu. Detinatoare a Cupei Romaniei, SCM Politehnica da piept duminica cu rivala Dinamo, campioana la zi, pe teren neutru, la Brasov. Pero Milosevic, tehnicianul alb-violetilor, e optimist desi elevii sai nu s-au bucurat de cele mai bune…

- Reprezentantii postului Antena 1 au anuntat cand incepe noul sezon „Neatza cu Razvan si Dani“. Matinalii Razvan Simion (39 de ani) si Dani Otil (38 de ani) revin cu transmisii live, de la malul marii.

- Vicecampioana Romaniei la handbal masculin, HC Dobrogea Sud Constanta, va sustine miercuri, 21 august, de la ora 18.00, in Sala Sporturilor din Constanta, ultimul meci amical inainte de startul oficial in sezonul 2019 2020.Formatia de pe litoral va intalni HC 2012 Buzau echipa antrenata de fostul selectioner…