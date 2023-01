Stiri pe aceeasi tema

- Din ianuarie 2023, parinții care realizeaza venituri din salarii beneficiaza de o deducere personala suplimentara din impozitul pe venit de 100 de lei pentru fiecare copil inscris la creșa, gradinița sau școala, transmite Federația Naționala a Parinților.

- Din acest an, parinții salariați primesc o deducere personala suplimentara de 100 de lei pentru fiecare copil inscris la școala, gradinița sau creșa, indiferent de nivelul veniturilor – reamintește Federația Parinților

- Parinții salariați beneficiaza, incepand cu luna ianuarie, de o deducere personala suplimentara din impozitul pe venit de 100 de lei pentru fiecare copil inscris la creșa, gradinița sau școala, anunța Federația Naționala a Parinților . De aceasta deducere personala suplimentara beneficiaza parinții…

- Parinții cu copii la școala, gradinița sau creșa pot primi deducere suplimentara la impozitul pe venit. Condiții Salariații care au copii la școala, gradinița sau creșa au dreptul de a primi o deducere in plus la impozitul pe venit. Facilitatea este valabila de la inceputul acestui an, potrivit OUG…

- Din ianuarie 2023, parinții care realizeaza venituri din salarii beneficiaza de o deducere personala suplimentara din impozitul pe venit de 100 de lei pentru fiecare copil inscris la creșa, gradinița sau școala, transmite Federația Naționala a Parinților.

- Parintii care si-au dus copiii cu masina la Scoala nr. 58 din Sectorul 2, luni dimineata, au inaugurat primul culoar „kiss and ride" din Bucuresti. Traficul a fost fluid, chiar daca n-au mers toate chiar cum cere procedura, inca din prima zi. Unii dintre parinti au fost multumiti. Altii au fost revoltati.…

- Organizatia Salvati Copiii Romania a inaugurat la Bucuresti Centrul de Consiliere si Servicii Integrate pentru copiii refugiati din Ucraina si parintii lor. Copiii refugiati din Ucraina care frecventeaza scoala au un risc mai mic de a se simti singuri, insa ratele de inscriere la scoala pentru copiii…

- Mai mulți șoferi clujeni s-au infuriat pe parinții care au blocat o banda de circulație pe strada Horea ca sa-și ia copiii din fața școlii. Situația se repeta periodic pe strada Horea. Parinții ai caror copii invața la Colegiul Național Emil Racovița, ciclul primar de pe strada Horea, blocheaza…