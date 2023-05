Scurta suspendare a importurilor din Ucraina, o diversiune. Fermierii, condamnați la dispariție Cele 30 de zile de suspendare a importurilor din Ucraina nu inseamna nimic pentru fermierii romani, blocați cu cerealele in hambare. Pe piața interna, procesatorii s-au aprovizionat deja cu grau și porumb ieftin din țara vecina, iar traderii, cu depozitele arhipline și ei, pot cumpara nestingheriți din Ucraina, via Portul Constanța, ocolindu-i pe fermierii romani. […] The post Scurta suspendare a importurilor din Ucraina, o diversiune. Fermierii, condamnați la dispariție first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

