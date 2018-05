Scurgerile de lavă vulcanică au determinat noi evacuări în Hawaii Scurgeri de lava provenind din mai multe fisuri aparute pe pantele vulcanului Kilauea din Hawaii, care se indreptau spre o serie de locuinte si resedinte turistice din estul Insulei Mari, miercuri, au determinat autoritatile locale sa emita un nou ordin de evacuare a rezidentilor din acea zona, ca masura de precautie, informeaza Reuters. Evacuarea turistilor din complexul turistic Vacationland si a locuitorilor din Kapoho, o comunitate aflata in proximitatea acelui obiectiv turistic, reconstruita dupa o eruptie masiva a vulcanului Kilauea in anul 1960, a avut loc in cea de-a 28-a zi a unui fenomen… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

