ISU Constanta a intervenit, vineri seara, dupa ce au fost semnalate scurgeri de gaze dintr-un vagon al unui tren incarcat cu gaz lichefiat, propan, benzina si motorina, in Gara Saligny. Traficul feroviar și rutier a fost oprit in zona, iar mai multe trenuri de calatori au fost afectate. Dupa aproape doua ore, circulația a revenit