Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștenii ar putea plati mai mult pentru transportul in comun, o decizie in acest sens putand fi luata in vara, conform primarului general, Nicușor Dan. Intrebat vineri, in cadrul unei conferințe de presa, daca se va majora prețul transportului in comun, edilul a spus ca in momentul de fața exista…

- Directorul general al Societatii de Transport Bucuresti, Adrian Crit, a prezentat saptamana trecuta, intr-o conferinta de presa, evolutia transportului public in zona metropolitana București – Ilfov. Intr-un interviu acordat in luna aprilie Agerpres, seful STB spunea ca reorganizarea societatii este…

- Societatea de Transport Bucuresti vrea sa scumpeasca pretul unei calatorii cu mijloacele de transport in comun de suprafata. Biletul care costa acum 1 leu si 30 de bani va fi eliminat. El va fi inlocuit cu un alt tip de bilet, cel de o ora. Prețul pentru o calatorie de o ora ar trebui sa fie de 3 lei. …

- Directorul Societatii de Transport Bucuresti, Adrian Crit, a afirmat ca doreste introducerea unui tarif orar pe mijloacele de transport in comun, care sa fie de trei lei, dar si a unui abonament anual de cel mult 500 de lei.

- Directorul Societatii de Transport Bucuresti, Adrian Crit, a afirmat ca doreste introducerea unui tarif orar pe mijloacele de transport in comun, care sa fie de trei lei, dar si a unui abonament anual de cel mult 500 de lei, noteaza news.ro. Adrian Crit a anuntat vineri, intr-o conferinta…

- Aproximativ o suta de angajați ai Societații de Transport București vor manifesta, miercuri, in incinta companiei, timp de doua ore. Principalele nemulțumiri vizeaza deciziile luate de noua conducere a transportatorului local. Sindicatul Transpublic din STB a notificat pe 25 martie 2021 faptul ca va…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca Adrian Crit este noul director al Societatii de Transport Bucuresti (STB), in locul lui Mihai Petcu. Tot astazi, și-a inceput activitatea și noul Consiliul de administratie al instituției.„Incepand de azi, este in functie noul Consiliu de Administratie…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, luni, ca Adrian Crit este noul director al Societatii de Transport Bucuresti, iar tot luni si-a inceput activitatea noul Consiliul de administratie al STB. "Incepand de azi este in functie noul Consiliu de Administratie si noul director…