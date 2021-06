Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile interne pentru presedintia USR PLUS Bucuresti incep sambata, singurii candidati inscrisi fiind presedintele Garzii de mediu, Octavian Berceanu, si copresedintele USR PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii. Membrii USR PLUS Bucuresti isi pot exprima, in mod fizic, la…

- Vlad Voiculescu va candida pentru președinția Biroului Municipal al USR PLUS București. Contracandidatul sau este Octavian Berceanu, șeful Garzii de Mediu. „In USR PLUS sunt alegeri interne. Este un moment important in viața unui partid politic, mai ales intr-unul democratic cum este USR PLUS.…

- "Particip la alegerile interne USRPLUS pentru pozitia de presedinte al Biroului Municipal. Candidez pentru președinția Biroului Municipal București cu energia și ințelepciunea cu care transform, din ”Cenusareasa” in ”Prințesa”, una dintre cele mai importante instituții ale statului (se refera la Ministerul…

- Cițu a precizat ca, daca va fi nevoie, amenzile vor fi majorate, insa a insistat asupra faptului ca trebuie depașita faza de constatare a situației, lansand un atac voalat la adresa șefului Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, numit la propunerea USR-PLUS. Acesta a postat frecvent pe Facebook imagini…

- Dan Barna a refuzat sa preia Ministerul Sanatații dupa demiterea lui Vlad Voiculescu, iar USR-PLUS a anunțat ca cele doua partide au decis sa ii retraga sprijinul politic premierului Florin Cițu. Tensiunile din Coaliția de guvernare se acutizeaza dupa demiterea lui Vlad Voiculescu, in aceasta dimineața,…

- Copreședintele AUR George Simion a aratat ca partidul sau este dispus sa „voteze” un ministru care nu vine din arcul guvernamentale dupa demiterea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatații, potrivit Agerpres . Doar ca pentru inlocuirea unui ministru nu este nevoie de un vot in Parlament, procedura…