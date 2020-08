Scrisoarea care pune pe jar negocierea bugetului european Intr-o scrisoare adresata Germaniei, care detine presedintia semestriala a Consiliului European, și Comisiei Europene eurodeputații solicita ceva anume. Mai precis, liderii grupurilor politice din Parlamentul European vor sa condiționeze alocarea fondurilor europene de respectarea statului de drept. In viitorul Cadru Financiar Multianual 2021-2027, dupa cum Calea Europeana. Liderii principalelor grupuri politice din Parlamentul European (PE) au transmis in acest sens o scrisoare catre Angela Merkel și Ursula von der Leyen . In care cer alocarea de fonduri europene. Doar daca este respectat statul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

