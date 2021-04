Scrisoare deschisă către Guvernul României din partea organizației Salvați Copiii: 'Solicităm extinderea programelor remediale pe timpul verii' Suspendarea cursurilor școlare și impredictibilitatea aplicarii scenariilor de participare școlara in contextul epidemiei de COVID-19 au produs un impact considerabil asupra copiilor și familiilor lor, adancind inechitatea sistemica, blocand accesul la educație pentru 600.000 de copii și cauzand decalaje pentru recuperarea carora programele remediale raman insuficiente la nivel național. In deplin contrast cu aceasta situație, analizele Salvați Copiii au demonstrat un veritabil interes din partea cadrelor didactice și a elevilor pentru redeschiderea școlilor[1], mai mult de trei sferturi dintre… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

