Scrisoare deschisă către grangurii și ștabii din Constanța Dragi granguri și draga ștabarime din schema și din organigrama Primariei Constanța… Ba, prin extindere, și de la Consiliul Județean Constanța, și de la Prefectura Constanța, ca, parca ar fi vorba in propoziție și despre domniile voastre, nu doar despre cei de la primarie. Știu, sunteți mulți. Aveți birouri somptuoase. Fotolii confortabile. Facilitați cu duiumul. Nu va cunosc. Pe niciunul dintre domniile voastre. Și nici dumneavoastra n-aveți habar de mine, care, iaca, in crucea lunii iunie, ma pune Scaraoschi, ala de e de serviciu pe la cazanele cu smoala, sa va scriu. Și va scriu ca jurnalist… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

