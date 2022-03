Scrisoare către tine (XXV) Giorgiana Radu-Avramescu Dragul meu, buna dimineața! Iți imbrațișez amintirea deși, daca inchid ochii, ești aici in brațele mele. Atat de aproape te simt, daca nu clipesc. Apoi, imi odihnesc gandurile pe pieptul tau, ca odinioara. Acum cand iți scriu e ora cinci. De la patru, somnul nu ma mai vrea. Cred ca niciodata nu am baut cafeaua atat de devreme. E liniște! O liniște tandra, care nu se vrea deranjata. Uneori, liniștea poate fi apasatoare, ca tacerea oamenilor. Acum insa e prietenoasa. Te-am visat, dragul meu! Cand ma intrebam de ce nu ma mai cauți, cand ma chinuia gandul ca prea repede m-ai… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

