- McDonald's face o schimbare uriașa in ceea ce privește burgerii sai, pentru prima data in ultimele decenii. Gigantul fast-food schimba modul in care gatește și pregatește produse clasice precum cheeseburgerul, Big Mac și Quarter Pounder cu branza.Modificarile vor fi implementate in toate cele…

- Un britanic a gasit un bon de cumparaturi din anul 1994 de la un supermarket. Barbatului nu i-a venit sa creada cit de mult s-au schimbat prețurile de-a lungul anilor. Barbatul a dat peste o descoperire rara cind citea o carte din biblioteca. Bonul se afla intre paginile carții. Barbatul a impartașit…

- Prim ministrul Marcel Ciolacu a declarat vineri la Baia Mare ca nu este cazul sa ne pregatim de razboi, precizare facuta in contextul unor declaratii lansate in Marea Britanie despre posibilitatea producerii unui razboi in Europa generat de Rusia, potrivit Agerpres.Nu este cazul sa ne pregatim de razboi,…

- Secretarul de stat pentru afaceri strategice Iulian Fota a efectuat o vizita de lucru la Londra, in perioada 21 24 ianuarie 2024. Vizita s a inscris in demersurile constante ale Ministerului Afacerilor Externe de aprofundare a dialogului politic cu statele aliate cu privire la problemele de securitate…

- Marea Britanie a transmis unui grup de experți ONU fotografii din satelit cu transporturile de marfa din Coreea de Nord catre Rusia și cere o investigație cu privire la tranzacțiile cu arme care incalca sancțiunile internaționale, scrie The Guardian.

- O relatare autobiografica despre lupta cu alcoolismul, "The Outrun" a inceput prin a fi un bestseller in Marea Britanie inainte de a fi adus pe ecrane de actrita americano-irlandeza Saoirse Ronan, de mai multe ori nominalizata la Oscar, si prezentat anul acesta la Festivalul de Film Sundance, informeaza…

- Locul IStatele Unite, cu un buget pe securitate de 831 miliarde dolari, cu cele mai multe portavioane si avioane din generatia a cincea, cu 1,3 milioane militari activi si aproape 800.000 in rezerva raman tara cu cea mai puternica armata a planetei. Armata SUA are 1.800 de avioane de vanatoare (1.300…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Cluj Napoca, impreuna cu colegii din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Aeroport Cluj au mai descoperit 14 bucați eșantioane de minerale de colecție ( flori de mina) susceptibile a face parte din patrimoniul national mobil. Este…