Scrimă / Echipa feminină de floretă s-a clasat pe locul şase la Europenele de juniori Echipa feminina de floreta a Romaniei s-a clasat pe locul al saselea, luni, in ultima zi a Campionatelor Europene de scrima pentru juniori de la Porec (Croatia). Emilia Corbu, Andreea Gheorghe, Anca Saveanu si Karina Vasile au invins Letonia cu 45-29 in optimile de finala, dar au pierdut in sferturi in fata Rusiei, cu 22-44. In turneul pentru locurile 5-8, Romania a trecut de Ungaria, cu 45-37, dar a cedat in meciul pentru pozitiile 5-6 in fata Ucrainei, cu 38-45. Rusia a obtinut medaliile de aur, dupa 45-40 in finala cu Italia. Bronzul a fost adjudecat de Germania, dupa 45-24 in finala mica cu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

