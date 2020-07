Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea colectiva interimara a Partidului Social Democrat se reunește miercuri, de la ora 14:00, la sediul central al PSD din Șos. Kiseleff, nr. 10.Social-democratii se pregatesc pentru Congresul in care isi vor alege o noua conducere. Marcel Ciolacu a anuntat ca acesta va fi organizat imediat dupa…

- Croații voteaza duminica pentru a alege un nou parlament în timp ce numarul infecțiilor este în creștere, iar economia se confrunta cu o criza, relateaza Reuters.Scrutinul se anunța strâns între partidul de guvernamânt de centru-dreapta Uniunea Democrata și principalul…

- PSD Arad a anuntat miercuri, printr-un comunicat de presa, ca l-a exclus pe deputatul Dorel Caprar din partid, insa acesta spune ca decizia nu este statutara, o va contesta si se considera membru in continuare. "In urma hotararii Biroului Permanent Judetean al PSD Arad, intrunit in sedinta…

- Teoriile conspiratiei legate de pandemia de Covid-19, raspandite de regula de grupuri de extrema-dreapta, trebuie contracarate, a cerut vineri un politician proeminent din Partidul Social-Democrat german (SPD), relateaza dpa., potrivit Agerpres "Oamenii obisnuiti trebuie sa reziste. Incepe de regula…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca presedintele Klaus Iohannis este macinat de ura, confuz si cu accente extremiste. „Astazi Klaus Iohannis ne-a aratat ca este doar presedintele PNL si nu se mai comporta ca un presedinte al Romaniei. Ultimele iesiri publice au aratat ca a apucat-o…