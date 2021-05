Scriitorul Robert Șerban, în această seară la PRESSALERT LIVE Robert Șerban, scriitor și consilier in cadrul Aquatim, este invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set.hdv. Vom discuta despre lumea literaturii in vremea pandemiei, dar și despre proiectele societații care asigura funrizarea de apa pentru sute de mii de timișoreni și timișeni. Emisiunea PRESSALERT LIVE incepe de la ora 20 […] Articolul Scriitorul Robert Șerban, in aceasta seara la PRESSALERT LIVE a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

