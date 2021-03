Scriitorul Nicolae Dabija a pierdut lupta cu COVID-19. Informatia a fost confirmata pentru portalul Deschide.md de catre purtatoarea de cuvant a Institutului de Medicina Urgenta din Chisinau, Dorina Arsene, informeaza pesurse.ro Scriitorul fusese internat cu cateva zile in urma la Institutul de Medicina Urgenta din Chisinau. El suferea de o forma grea de COVID-19. Decesul […] The post Scriitorul Nicolae Dabija a murit, vineri dimineața, din cauza unei forme agresive a infecției cu Covid-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .