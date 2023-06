Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru oameni au murit dupa un atac rusesc cu rachete, care a vizat centrul orasului ucrainean Kramatorsk. Un restaurant si o zona comerciala au fost lovite si alti oameni s-ar putea afla sub ruine, asa incat autoritatile se tem ca ar putea exista multe alte victime, scrie Rador.Un jurnalist…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat, marti seara, ca printre cele trei persoane care au murit in urma atactului cu rachete de la Kramatorsk este si un copil, iar peste 40 de persoane au primit deja ingrijiri medicale. „Fiecare manifestare de teroare dovedeste ca Rusia nu merita decat…

- Un restaurant și o zona comerciala din centrul orașului Kramatorsk au fost avariate, marți, a anunțat Ministerul de Interne al Ucrainei. Oamenii ar putea fi prinși sub moloz, iar analiza dezastrului este in desfașurare, a adaugat acesta. Atacul a venit in momentul in care președintele Volodimir Zelenski…

- Cel puțin doua persoane au murit și alte 20 au fost ranite in urma unui atac rusesc cu rachete asupra unui restaurant din centrul orasului Kramatorsk, din estul Ucrainei, a declarat guvernatorul regional, potrivit Sky News.

- Cel putin 31 de persoane au fost ucise intr-o explozie care a avut loc miercuri seara la un restaurant din orasul Yinchuan, in nord-vestul Chinei, a informat agentia oficiala de stiri Xinhua, preluata de AFP, transmite Agerpres.

- Atacul armat a avut loc in dimineața zilei de joi, 11 mai, la o fabrica Mercedes din Germania. Doua persoane au fost ucise. Conform publicației BILD, cutata de adevarul.ro , atacul ar fi vizat sefii de echipa. Focurile de arma au fost trase in zona birourilor acestora. Doua persoane, ambele de 44 de…

- Atacurile rusesti cu rachete din timpul noptii de duminica spre luni asupra orasului Pavlohrad din estul Ucrainei au ucis doua persoane si au ranit alte 40, a declarat luni presedintele Volodimir Zelenski, informeaza Reuters.

- O persoana a murit și zeci sunt ranite in urma unui atac cu rachete al rușilor care a vizat orașul Nikolaev, potrivit Sky News. O persoana a fost ucisa și 23 au fost ranite dupa ce o racheta ruseasca a lovit mai multe locuințe din orașul Nikolaev, situat in sudul Ucrainei. Atacul a avut loc […] Articolul…