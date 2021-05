Scriitoarea Ileana Vulpescu, autoarea cărții „Arta conversației”, a decedat la 89 de ani Scriitoarea Ileana Vulpescu a murit, anunta dramaturgul Radu F. Alexandru pe pagina sa de Facebook. El deplange „despartirea de o mare scriitoare”. care avea varsta de 89 de ani. „A plecat dintre noi ilustra romanciera (“persoana care scrie romane”) care a fost Ileana Vulpescu. Niciun rand, niciun cuvant in media. Daca cel care s-a sfarsit ar fi fost un vestit manelist, steagurile ar fi fost atarnate in berna si s-ar fi cerut decretarea doliului national. Romania!…”, a scris Radu F. Alexandru. Decesul a fost anunțat și pe pagina de Wikipedia a scriitoarei. Ileana Vulpescu (n. 21 mai 1932, Bratovoești,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „LA DESPARȚIREA DE O MARE SCRIITOARE...A plecat dintre noi ilustra romanciera (”persoana care scrie romane”) care a fost ILEANA VULPESCU. Niciun rand, niciun cuvant in media. Daca cel care s-a sfarșit ar fi fost un vestit manelist, steagurile ar fi fost atarnate in berna și s-ar fi cerut decretarea…

- Scriitoarea si traducatoarea Ileana Vulpescu a murit la varsta de 88 de ani. Anunțul a fost facut de catre Radu F. Alexandru, informeaza News.ro . „A plecat dintre noi ilustra romanciera („persoana care scrie romane”) care a fost Ileana Vulpescu. Niciun rand, niciun cuvant in media. Daca cel care s-a…

- Scriitoarea si traducatoarea Ileana Vulpescu a incetat din viata la varsta de 88 de ani, anunța News.ro .Cu titlul „Le despartirea de o mare scriitoare…”, Radu F. Alexandu a anuntat decesul romancierei Ileana Vulpescu. „A plecat dintre noi ilustra romanciera (”persoana care scrie romane”) care a fost…

- Poetul, prozatorul si publicistul Gheorghe Tomozei s-a nascut la 29 aprilie 1936, la Bucuresti. A urmat cursurile Liceului "Nicolae Balcescu" din Targoviste, apoi cursurile Scolii de Literatura "M. Eminescu" din Bucuresti, se arata in "Dictionarul general al literaturii romane" aparut sub egida Academiei…

- Postul Paștelui este cel mai lung de peste an, timp in care tradițiile și obiceiurile au menirea de a ne ajuta in curațirea noastra „sufleteasca și trupeasca” și de a ne pregati pentru una dintre cele mai importante sarbatori, Invierea Domnului. Chiar daca tradițiile și obiceiurile respecta „un model…

- Considerat unul dintre cei mai mari istoriografi din Romania, care a imbogatit literatura de specialitate cu o solida opera stiintifica, academicianul Serban Papacostea 25 iunie 1928, Bucuresti ndash; 6 aprilie 2018 a lucrat initial, pe cand avea doar 26 de ani, ca bibliotecar la Biblioteca Centrala…

- Constantin-Alexandru Manda, tanarul in varsta de 21 de ani, originar din Constanța și student in anul al III-lea la Facultatea de Drept a Universitații din București a caștigat premiul ”Tanarul European al Anului 2021”, potrivit unui comunicat transmis sambata de Fundația Schwarzkopf Junges Europa și…

- Matematicianul Solomon Marcus, membru titular al Academiei Romane din anul 2001, dupa ce opt ani fusese membru corespondent , se stingea din viata, la varsta de 91 de ani, pe data de 17 martie 2016, la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliesculdquo;.Distins cu titlul…