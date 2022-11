Screening doar cu buletinul, pentru femei între 25 şi 64 de ani. Iată unde te poţi programa! La Maternitatea „Elena Doamna" se va derula incepand de pe 24 noiembrie programul de screening de cancer de col ONCOPREV. Acesta se desfasoara in colaborare cu Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iasi si se adreseaza tuturor pacientelor cu varste intre 25 – 64 de ani. Femeile au nevoie doar de buletin in original si copie si nu conteaza daca sunt asigurate sau neasigurate. „Doamnele cu varsta intre 25 si 29 de ani vor face testare Babes Papanicolaou, iar cele cu varsta intre 30 si 64 vor beneficia de testare HPV. Echipa medicala le va recolta secretii de la nivelul colului. Femeile trebuie… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

