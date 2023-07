Scorpions la Romexpo: Program si reguli de acces

Stiri pe aceeasi tema

- Trupa britanica The 1975 revine la Bucuresti pe 26 iunie 2023 la Romexpo. Concertul are loc in Parcarea C de la Romexpo. Accesul se va face prin Intrarea C , din Bulevardul Expozitiei, incepand cu ora 19:00. Evenimentul are loc in aer liber. Avem si un Food Court cu Food Trucks generos precum si baruri,…

- Momente ireale la noul aeroport din Brașov! Pe 15 iunie, in prezența fostului premier Nicolae Ciuca și a altor oficialitați, se inaugura al 17-lea aeroport din Romania, de altfel primul construit in ultimii 50 de ani. Inaugurarea avea sa se faca cu un zbor Tarom de la București, care ii aducea pe Aeroportul…

- Daca vrei sa iei parte la (r)evoluția digitala din agricultura, te invitam sa-ți expui produsele și sa-ți prezinți serviciile la #INDAGRA2023 – cel mai important eveniment de networking agricol din Romania. Targul internațional de produse și echipamente in domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii…

- Uniunea Nationala a Studentilor din Romania anunta ca este alaturi de profesorii din tara aflati in greva, studentii membri ai organizatiei urmand sa poarte o bandana alba in timpul examenelor, in semn de solidaritate cu cadrele didactice, scrie Agerpres."Uniunea Nationala a Studentilor din Romania…

- Copiii neinsoțiți, care și-au pierdut ocrotirea parinteasca, vor putea fi repatriați mai ușor in țara lor. Asta dupa ce vor fi semnate: Acordul dintre Republica Moldova și Ucraina, precum și Acordul dintre Republica Moldova și Romania, care prevad acest lucru, conform deschide.md.In acest sens, membrii…

- Soferii ar putea sa beneficieze de parcare gratuita oriunde in tara, timp de un an, in anumite conditii, potrivit unui proiect de lege aflat in dezbatere publica. In plus, acesti conducatori auto vor ajuta si la salvarea de vieti. Parcarea este gratuita oriunde in tara, daca soferii doneaza sange de…

- Doi barbati din Sri Lanka, aflati ilegal pe teritoriul judetului Covasna, au fost amendati de politisti si obligati sa plece din Romania in termen de 15 zile, informeaza Biroul pentru Imigrari Covasna. Potrivit sursei citate, cei doi barbati nu au parasit teritoriul Romaniei la expirarea perioadei legale…

- O investigație a Microsoft și Citizen Lab dezvaluie ca aplicația de hacking QuaDream a fost folosita pentru a monitoriza jurnaliști, politicieni și activiști din cel puțin patru țari ale Uniunii Europene, scrie El Periodico, conform Rador. Cel puțin 10 țari din intreaga lume au folosit un nou program…