- Alerta la spitalul din Borșa. Doua cadre medicale confirmate pozitiv cu COVID-19, in ultimele 24 de ore Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș ne-a comunicat urmatoarele: sunt doua cazuri confirmate, in ultimele 24 de ore, pozitiv la personal medical (asistenți) dintr-o unitate medicala…

- Dupa o monitorizare facuta in Argeș de liderii sindicali Sanitas, sunt in jur de 300 de cazuri de cadre medicale infectate cu coronavirus din 16 martie pana la momentul actual. Atat angajați din sanatate, cat și din asistenta sociala, respectiv camine de batrani și toate categoriile – asistenți, medici,…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depsit, astazi, la Galati, „pragul psihic” de 1.600, in ultimele 24 de ore inregistrandu-se 54 de noi cazuri de COVID 19. Spitalul Judetean „Sf. Apostol Andrei” din Galati, focar activ de coronavirus care are in prezent 145 de cadre medicale testate…

- Ziarul Unirea OPINIE| Zeci de mii cadre medicale incaseaza bani stand degeaba, in timp ce in unele spitale se muncește pana la epuizare! Zeci de mii cadre medicale incaseaza bani stand degeaba, in timp ce in unele spitale se muncește pana la epuizare! Pandemia iscata de noul coronavirus SARS-CoV-2 a…

- Focarul de COVID de la Institutul Inimii Cluj-Napoca se extinde, iar numarul persoanelor confirmate pozitiv a ajuns la 23. Este vorba de 14 cadre medicale și 9 pacienți.Citește și: Cozmin Gușa vorbește despre Operațiunea Manipularea: Iohannis și Orban vor sa isterizeze populația Managerul…

- Mai exact, in Spitalul Judetean de la Buzau, au fost infectati sapte medici, 18 asistente medicale, 11 infirmiere si trei ingrijitoare. Dintre cele 39 de persoane infectate, 15 mai sunt internate in prezent. "Mai sunt 15 cadre medicale in spital, la aceasta ora. In rest, unele s-au intors…

- Inca doua cadre medicale de la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau au fost confirmate, marti, cu coronavirus, fiind vorba despre un medic de la Sectia ORL, care s-a simtit rau si a ajuns la Spitalul "Victor Babes", si de o infirmiera de la Sectia Boli Interne care la testarea de saptamana trecuta a avut…

- DSP Alba a anunțat ca șase cadre medicale dintr-o unitate sanitara din județ au fost au fost depistate pozitiv COVID-19. A fost demarata ancheta epidemiologica. ”Șase cadre medicale depistate pozitiv Covid-19 in cadrul unei unitați sanitare din județul Alba (doua cazuri in data de 21 mai și alte patru…