- Romania a ajuns la 295 de cazuri de Omicron , iar medicul Octavian Jurma arata, intr-o postare pe Facebook, ca „boala COVID-19 nu ne ucide copiii, „doar” ii schilodeste pe dinauntru. Octavian Jurma spune ca isi doreste foarte tare ca Omicron sa se dovedeasca o tulpina blanda, insa se teme ca Omicron…

- Certificatul verde este o forma indirecta de forțare, afirma eurodeputatul PSD Tudor Ciuhodaru, medic la Spitalul Clinic de Urgența „Nicolae Oblu” din Iași. Ciuhodaru spune, despre masurile anunțate de autoritați pentru valul cinci al pandemiei de COVID-19, ca „pentru prima data se vine cu o strategie…

- Romania pare sa fi intrat in valul 5 al pandemiei România pare sa fi intrat în valul 5 de infectari cu coronavirus: numarul cazurilor noi creste consistent de la o zi la alta, iar bilantul de la prânz - 3.900 diagnosticate în 24 de ore - reprezinta cel mai…

- Intrebat daca decizia Comisiei Europene privind valabilitatea certificatului verde ar putea fi implementata si in tara noastra, medicul Adrian Marinescu a afirmat ca lucrurile sunt analizate din punct de vedere epidemiologic si cel mai probabil deciziile luate vor fi valabile pentru toti, inclusiv pentru…

- „Este exclus ca varianta Omicron sa poata produce un nou val in Romania in luna decembrie chiar si in absenta acestor masuri, pentru ca dobandirea dominantei Omicron va dura cel putin 2-3 saptamani.Deci luna decembrie va fi relativ linistita in Romania la iesirea din valul 4-Delta.Daca insa masurile…

- Medicul și cercetatorul Octavian Jurma considera ca va fi „infim” efectul masurii de a introduce condiția unei rate de vaccinare de 60% in randul profesorilor și crede ca autoritațile, prin aceasta masura, nu au facut decat „sa arunce securea razboiului in sanul societații civile, de parca nu am fi…

- Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, Asztalos Csaba, a explicat la DIGI 24 daca certificatul verde și vaccinarea obligatorie anti-COVID sunt discriminatorii. Principalele declarații: Este certificatul verde discriminatoriu? Articol 53 din Constituție arata clar ca drepturile…

- Romania a atins vineri doua recorduri de vaccinare , cu peste 128.000 de persoane vaccinate, dintre care mai mult de 86.000 cu prima doza și, totodata, a fost prima zi „de la Marea Relaxare”, din 15 mai, ”in care imunizarea prin vaccinare a depașit ca viteza imunizarea prin infectare”, transmite Octavian…