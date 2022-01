Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anunțat, miercuri, ca achiziția testelor de saliva pentru elevi a fost contestata, astfel ca procedura este blocata pana la soluționarea problemei. “Din pacate, am fost anuntati de catre ONAC ca achizitia privind testele COVID din saliva…

- Camioane incarcate cu teste de saliva au plecat in cursul nopții de duminica spre luni catre inspectoratele școlare din țara, a anunțat, luni dimineața, Departamentul pentru Situații de Urgența. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a facut in cursul nopții de duminica spre luni recepția…

- Aeronava Boeing 737 a companiei Tarom care a plecat in Africa de Sud pentru a repatria cetatenii romani blocati in aceasta tara, a aterizat, marti, la Baza 90 de la Otopeni. Aflat la aeroport, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat ca toate testele persoanelor aflate…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a avertizat ca noua tulpina Omicron se va raspandi in toata lumea și ca nu poate fi oprita. „In final, tulpina va ajunge peste tot. Nimeni nu va putea s-o opreasca, am vazut asta cand a inceput pandemia in China”. Raed Arafat a declarat…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat, duminica, la finalul ședinței de Guvern convocata de urgența de premierul Nicolae Ciuca, ca Romania a stabilit o interdictie de intrare in tara si pentru cetatenii din Malawi din cauza noii variante a coronavirusului, numita…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a explicat, duminica, la finalul ședinței de Guvern, ca nu vor exista interdicții pentru oamenii care doresc sa participe la parada de Ziua Naționala, dar aceștia vor trebui sa poarte masca și sa respecte distanțarea fizica. “Interdicția…

- UPDATE Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) a venit, miercuri, cu precizari privind informația transmisa de reprezentanții PSD, potrivit carora, formațiunea renunța la evenimentul de prezentare a programului de guvernare pentru ca nu ar fi primit avizul Departamentului pentru Situatii de Urgenta…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, sambata, ca cel mai bine ne protejam vaccinandu-ne și nu așteptand un tratament impotriva COVID-19, care este mai toxic decat un vaccin. “Incep sa apara tratamente, dar eu vreau sa spun la toti care asteapta tratamentul, sa citeasca…