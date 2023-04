Școlile din Iași, închise din cauza viscolului Mai multe școli din Iași au fost inchise din cauza ninsorilor și a viscolului puternic. In continuare, patru județe din nord-estul țarii se afla sub avertizare de cod roșu de vreme rea. Este vorba, mai exact, de 21 de unitați de invațamant din Iași care și-au suspendat activitatea total, 15 dintre acestea fiind inchise parțial. Inspectoratul Școlar Județean a transmis o circulara directorilor unitaților de invațamant ieșene cu privire la faptul ca pot lua la nivel de școala decizia de a suspenda cursurile, daca situația meteorologica impune acest lucru. „Ținand cont ca maine e ultima zi de școala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noua sectoare de drum national din zona Moldovei sunt inchise joi dimineata din cauza ninsorii si viscolului. Traficul este blocat și pe E85, Bacau – Roman. Conform Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, sunt inchise urmatoarele drumuri: – toate drumurile publice din afara…

- Școlile din județul Iași vor fi inchise maine, din cauza condițiilor meteo extreme. Prefectul Bogdan Cojocaru a mai anunțat ca vor fi inchise si acele tronsoane de drum unde exista riscul ca oamenii sa ramana blocati, pentru a nu-i pune pe aceștia in pericol. Acolo unde este cazul, va fi prioritara…

- Activitatea din 36 de unitati de invatamant preuniversitar din judetul Iasi a fost suspendata dupa ce institutiile respective au fost inchise total sau partial din cauza ninsorii si a viscolului. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Școlar Județean, Antonina Bliorț, este vorba, indeosebi,…

- Maine toate scolile din judetul Iasi vor fi inchise din cauza conditiilor meteo. Avand in vedere ca vineri este prima zi de vacanta a elevilor, scoala va reincepe din data de 19 aprilie, dupa sarbatorilor de Paste. "Avand in vedere cantitatile importante de zapada cazute in judetul Iasi, precum si faptul…

- "Conditiile meteorologice au impus ca in cursul acestei zile sa fie suspendata activitatea in mai multe unitati de invatamant din judetul Iasi. Decizia a fost luata in urma intrunirii Consiliului de Administratie al fiecarei unitati scolare. Sunt 21 de unitati care au fost inchise total si 15 care au…

- Circulatia este inchisa pe trei drumuri nationale, miercuri, din cauza viscolului, anunta Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Infotrafic a transmis sambata seara ca, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, au fost inchise mai multe drumuri naționale. Au fost inchise urmatoarele tronsoane de drumuri: DN2E85 Buzau – limita cu jud. Vrancea; DN22 Ramnicu Sarat – limita cu jud.Braila; DN2 B Buzau – Braila(jud. Braila).…

- Județ invaluit in ceața. Avertizarea de COD GALBEN a fost prelungita Pe drumurile din județul Botoșani, din aceasta cauza, se va reduce vizibilitatea sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Codul galben de ceața a fost prelungit pana la ora 10:00! Citește și: Probleme mari din cauza ceții pe aeroportul…