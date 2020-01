Stiri pe aceeasi tema

- In Bulgaria este alerta din cauza gripei sezoniere si in mai multe regiuni au fost inchise scolile si gradinitele. Potrivit autoritatilor sanitare de la Sofia, sunt peste doua sute de cazuri de imbolnaviri, dar nu a fost semnalat niciun deces. Spitalele din Bulgaria sunt luate cu asalt de oamenii care…

- Un barbat de 76 de ani, nevaccinat, a murit din cauza gripei porcine, la Spitalul Municipal Hunedoara. Acesta este primul deces din județ, in acest sezon, la care a fost confirmat virusul gripal A (H1N1). Gripa tip A (H1N1) numita și gripa porcina, a izbucnit in Mexic in 2009 și a evoluat ca o pandemie,…

- Calitatea scazuta a aerului de la Melbourne din cauza incendiilor de vegetație a adus primele probleme pentru organizatorii de la Australian Open, relateaza HotNews. Calificarile pentru primul Grand Slam al anului, programate la ora locala 11.00, au fost amanate o ora, iar mai multe antrenamente prevazute…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii va prezenta in aceasta seara un nou raport privind epidemia de rujeola. Aceasta boala a revenit in forta in ultimii ani pe fondul reticentei la vaccinare. O situatie dramatica este in Samoa.