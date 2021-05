Scoatem costumul de baie din șifonier? Cum se anunță vremea săptămâna viitoare Prognoza meteo pentru perioada 9-12 mai vine cu vești bune. Ploile nu iși vor face prezența, iar temperaturile cresc de la o zi la alta. Duminica, la nivelul intregii țari, predomina vremea frumoasa și se incalzește mai ales prin vest, centru și nord. Cerul va fi mai mult senin și doar in jumatatea estica mai apar cațiva nori pe parcursul zilei. Vantul va avea intensificari trecatoare in vestul Carpaților Meridionali, iar la amiaza vor fi 14-15 grade pe litoral și 23 de grade in sud-vest. Luni și marți, la nivelul intregii țarii, vorbim de o vreme placuta, mult mai calda decat in weekend, cu maxime… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

